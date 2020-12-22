Нападение на медицинских работников должно очень строго наказываться - глава Минздрава

Соответствующие изменения в законодательство уже разработаны

Соответствующие изменения в законодательство уже разработаны

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Министерство здравоохранения Украины разработало изменения в законодательство по ужесточению наказания за нападение на медицинских работников, в том числе и для сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Наказание за нападение на медицинских работников должно очень строго наказываться, и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Очень рассчитываем на принятие этого законопроекта", - сообщил министр.

По его словам, Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в котором будут предусмотрены при необходимости и относительно вызова медицинских работников сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и осуществления своей работы

Степанов считает, что медикам должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов или других служащих относительно выполнения своих обязанностей.

Напомним, Зеленский приказал Кабмину обеспечить выплаты семьям погибших медиков.