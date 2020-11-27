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27 ноября 2020, 10:09 3

У Зеленского хотят обеспечить кислородом 80% коек уже к средине декабря

27 ноября 2020, 10:09 3
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Сейчас кислородом обеспечены 50% коек
Сейчас кислородом обеспечены 50% коек
Фото: из открытых источников
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В Офисе президента Украины поставили задачу обеспечить кислородом 80% коек для больных COVID-19, это увеличит существующее количество на около 30% от того уровня, который существует сейчас.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис президента.

У нас есть задача - думаю, мы его выполним - до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем", - говорится в сообщении ОП.

Так, отмечается, что еженедельно количество коек в медучреждениях, оборудованных кислородом, увеличивается на три тысячи, в то время, как ранее этот показатель составлял менее тысячи.

В ОП отмечают, что существует проблема с закупкой кислородных станций. Так, сейчас о большинстве поставок можно договориться только на февраль-март 2021 года.

Напомним, в Украине за 26 ноября коронавирус обнаружили у 16 218 человек, зафиксировано 192 летальных случая.

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