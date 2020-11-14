Зеленский проведет совещание с мэрами из-за карантина выходного дня - СМИ

Точная дата его проведения еще не известна

Точная дата его проведения еще не известна

Фото: Офис президента

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в Офисе президента, передает RegioNews.

Известно, что это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

По данным собеседников из Офиса Зеленского, в первую очередь к участию в совещании планируют привлечь мэров городов, которые отказываются соблюдать карантин.

В Офисе президента рассказали журналистам, что точной даты этого совещания пока нет, но оно может состояться "сегодня-завтра".

В то же время собеседники РБК-Украина среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало", - пишет издание.

Также ранее СМИ сообщали, что разговор Зеленского с городскими головами может произойти в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября, однако затем появилась информация, что его проведение перенесли на понедельник.

Напомним, сегодня, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он будет продолжаться в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков. Также в Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу. Позже в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.