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14 ноября 2020, 17:27 405

Зеленский проведет совещание с мэрами из-за карантина выходного дня - СМИ

14 ноября 2020, 17:27 405
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Точная дата его проведения еще не известна
Точная дата его проведения еще не известна
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести совещание с мэрами городов из-за решения Кабинета Министров о карантине выходного дня.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в Офисе президента, передает RegioNews.

Известно, что это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

По данным собеседников из Офиса Зеленского, в первую очередь к участию в совещании планируют привлечь мэров городов, которые отказываются соблюдать карантин.

В Офисе президента рассказали журналистам, что точной даты этого совещания пока нет, но оно может состояться "сегодня-завтра".

В то же время собеседники РБК-Украина среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало", - пишет издание.

Также ранее СМИ сообщали, что разговор Зеленского с городскими головами может произойти в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября, однако затем появилась информация, что его проведение перенесли на понедельник.

Напомним, сегодня, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он будет продолжаться в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков. Также в Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу. Позже в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.

Владимир Зеленский карантин Офис президента мэр Совещание
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