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09 декабря 2020, 16:45 48

Предприниматели получат компенсации из-за усиления карантина до конца года, - Шмыгаль

09 декабря 2020, 16:45 48
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Сумма выплат для бизнеса из бюджета составит 12 млрд гривен
Фото: Кабмин
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Кабинет министров планирует выплатить компенсации предпринимателям в связи с усилением карантина до конца 2020 года.

Об этом во время заседания Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Он напомнил, что соответствующие законы, которые приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский, вступают в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законы, предусматривающие значительную поддержку бизнеса и людей на период усиленного карантина. Это пакет поддержки на более чем 12 млрд гривен", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что физические лица-предприниматели смогут получить по 8 тысяч гривен. Также будут введены налоговые каникулы для ФЛП первой группы и произойдет списание налогового долга, который не превышает 3060 гривен.

Будут продолжены лицензии, а также будут компенсации по единому социальному взносу. Как мы и обещали, те отрасли, которые пострадают от ограничения в работе, получат финансовую поддержку от государства", - рассказал он.

Шмыгаль подытожил, что Правительство сегодня примет соответствующие решения по выплатам до конца 2020 года.

Напомним, Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

коронавирус Кабмин карантин бизнес компенсация Денис Шмыгаль
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