В Правительстве объяснили, почему вводят локдаун с 8 января

По словам чиновников, это не будет такой жесткий карантин, как весной

По словам чиновников, это не будет такой жесткий карантин, как весной

Фото: flickr

Выбирая 8 января датой начала карантина, Кабинет министров опирался на данные и прогнозы аналитиков Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews. 8 января выбиралось, учитывая те прогнозы, которые давали аналитики секретариата СНБО и Министерства здравоохранения, прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В этом случае предыдущие прогнозы были сразу после Нового года. Посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы, соответственно, не просто заболеваемости, по заполняемости койкомест, и предложили дату - 8 число", - пояснил Немчинов. Он добавил, что в период с 8 по 24 января будут действовать усиленные карантинные меры, но это не будет такой жесткий локдаун, как весной, так как тогда власти не полностью понимали масштабы проблемы. По словам Немчинова, сейчас ситуация стала более понятной, поэтому нет необходимости закрывать международное сообщение или полностью останавливать транспорт внутри страны. На самом деле карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, - это крайняя мера. Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня, - подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. больных в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, - это возможность отодвинуть этот период", - отметил министр. Напомним, Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января. Также в Минздраве рассказали, почему в Украине усиливают карантин, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы получить максимальный эффект, граждане должны выполнить условия новых ограничений, которые будут действовать с 8 по 24 января.

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