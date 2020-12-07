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07 декабря 2020, 13:59 5

Украина закупила уже 66 тыс. тестов на антиген к коронавирусу, - Степанов

07 декабря 2020, 13:59 5
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До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов
До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов
Рixabay
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Правительство Украины закупило уже 66 тысяч тестов на антиген к коронавирусу. До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов.

Как пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Глава Минздрава также рассказал, что в ноябре было добавлено 15 тысяч коек с возможностью подачи кислорода.

Он отметил, что часть областей перевыполняют план по койкам с кислородом, а часть недовыполняет. Среди последних - Донецкая и Днепропетровская области.

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы. В стране впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом.

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