Украина закупила уже 66 тыс. тестов на антиген к коронавирусу, - Степанов
До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов
До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов
Правительство Украины закупило уже 66 тысяч тестов на антиген к коронавирусу. До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов.
Как пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским.
Глава Минздрава также рассказал, что в ноябре было добавлено 15 тысяч коек с возможностью подачи кислорода.
Он отметил, что часть областей перевыполняют план по койкам с кислородом, а часть недовыполняет. Среди последних - Донецкая и Днепропетровская области.
Напомним, ранее Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы. В стране впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом.
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