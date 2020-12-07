Украина закупила уже 66 тыс. тестов на антиген к коронавирусу, - Степанов

До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов

До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов

Рixabay

Правительство Украины закупило уже 66 тысяч тестов на антиген к коронавирусу. До конца года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов.

Как пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Глава Минздрава также рассказал, что в ноябре было добавлено 15 тысяч коек с возможностью подачи кислорода.

Он отметил, что часть областей перевыполняют план по койкам с кислородом, а часть недовыполняет. Среди последних - Донецкая и Днепропетровская области.

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы. В стране впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом.