Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

За прошедшие сутки от болезни вылечились 13 882 пациента

За прошедшие сутки от болезни вылечились 13 882 пациента

Фото: из открытых источников

В Украине за 1 декабря коронавирус обнаружили у 13 141 человека, госпитализировали 1 447 человек. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1735) и Одесской области (1147).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

13 141 новый случай COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 декабря. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 758 264 человека;

выздоровели - 369 054 человека;

летальных исходов - 12 717;

проведение ПЦР-тестов - 4 607 034.

Напомним, в Украине за 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 человекам, зафиксирован 221 летальный случай.