Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
В Украине за 1 декабря коронавирус обнаружили у 13 141 человека, госпитализировали 1 447 человек. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1735) и Одесской области (1147).
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
13 141 новый случай COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 декабря. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников", - сообщил Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 758 264 человека;
- выздоровели - 369 054 человека;
- летальных исходов - 12 717;
- проведение ПЦР-тестов - 4 607 034.
Напомним, в Украине за 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 человекам, зафиксирован 221 летальный случай.