Глава Ровенской ОГА заболел коронавирусом

Он пошел на самоизоляцию

Он пошел на самоизоляцию

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Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заразился коронавирусом. Он проходит лечение на самоизоляции.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

Председатель Ровенской ОГА подтвердил заражение утром 9 ноября. По словам Коваля, он получил положительный ПЦР-тест.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме", - написал Коваль.

Также глава облгосадминистрации призвал граждан соблюдать правила карантина.

"Еще раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил Коваль.

Напомним, на днях у председателя Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса.