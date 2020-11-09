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09 ноября 2020, 10:56 47

Глава Ровенской ОГА заболел коронавирусом

09 ноября 2020, 10:56 47
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Он пошел на самоизоляцию
Он пошел на самоизоляцию
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Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заразился коронавирусом. Он проходит лечение на самоизоляции.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

Председатель Ровенской ОГА подтвердил заражение утром 9 ноября. По словам Коваля, он получил положительный ПЦР-тест.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме", - написал Коваль.

Также глава облгосадминистрации призвал граждан соблюдать правила карантина.

"Еще раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил Коваль.

Напомним, на днях у председателя Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса.

коронавирус карантин Ровно изоляция тесты
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