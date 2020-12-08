Стало известно, сколько правительство хочет выделить компенсаций предприятиям за локдаун

Это будет единоразовая выплата

Это будет единоразовая выплата

Фото: КМУ

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемных работников вследствие усиления карантинных мер. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины, пишет RegioNews.

Порядок подготовлен во исполнение закона, принятого Верховной Радой 4 декабря (проект №4429).

Единовременная выплата осуществляется ради сохранения рабочих мест с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи в размере до 8 тысяч гривен.

Помощь субъектам хозяйствования выплачиваемой заявлениями, полученными до 21 декабря 2020 года включительно.

По расчетам Государственного центра занятости, численность работников, которым могут сократить предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени после внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий и которые получат единовременную материальную помощь, составляет 225 тысяч человек. С учетом прогнозных показателей численности, объем расходов на выплату единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о выплате компенсаций бизнеса, который пострадал в период карантина.