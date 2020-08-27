На Киевщине могут усилить карантин: в ОГА говорят, что есть предпосылки

Власти опасаются, что с похолоданием в области может увеличиться количество больных на коронавирус

Власти опасаются, что с похолоданием в области может увеличиться количество больных на коронавирус

Из-за роста заболеваемости на коронавирус в Киевской ОГА предупредили о возможном усилении карантинных ограничений в регионе.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится на сайте ОГА.

"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа имеем уже шесть умерших от последствий COVID-19... Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть – в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", – отмечается в сообщении.

Также добавляется, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием – "можем получить дополнительные задачи, поэтому реагировать нужно уже сейчас".

Напомним, в Киевской области решили ограничить проведение религиозных праздников.