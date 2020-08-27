14:51  27 августа
Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
17:53  27 августа
В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб
UA | RU
UA | RU
27 августа 2020, 16:52 2

На Киевщине могут усилить карантин: в ОГА говорят, что есть предпосылки

27 августа 2020, 16:52 2
Читайте також українською мовою
Власти опасаются, что с похолоданием в области может увеличиться количество больных на коронавирус
Власти опасаются, что с похолоданием в области может увеличиться количество больных на коронавирус
Читайте також
українською мовою

Из-за роста заболеваемости на коронавирус в Киевской ОГА предупредили о возможном усилении карантинных ограничений в регионе.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится на сайте ОГА.

"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа имеем уже шесть умерших от последствий COVID-19... Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть – в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", – отмечается в сообщении.

Также добавляется, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием – "можем получить дополнительные задачи, поэтому реагировать нужно уже сейчас".

Напомним, в Киевской области решили ограничить проведение религиозных праздников.

коронавирус карантин ОГА КОГА область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »