Из резервного фонда столицы дополнительно выделили 30 миллионов на индивидуальную защиту для медиков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews со ссылкой на сайт политика.

На выделенные деньги для коммунальных медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки.

Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения вируса. И чтобы оказывать необходимую помощь больным COVID-19. Но здесь важны совместные усилия и власти, и государственной... Поэтому я и обратился к премьеру и министру здравоохранения выполнить обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных на коронавирус в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. В частности в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти заведения, подчеркну, находятся в столице. У них есть более 11 тыс. койко-мест. Потому что сейчас начали говорить о мобильные госпитали. Но где логика, если есть столько свободных мест в медучреждениях, где есть все условия и квалифицированный персонал?! И ответа на мое обращение город до сих пор не получило", – сказал Кличко.