Херсон может оказаться в "красной" зоне, в городе растет количество больных COVID-19

Херсонская область единственная в Украине, где остались районы "желтой" и "зеленой" зон карантина

Херсонская область единственная в Украине, где остались районы "желтой" и "зеленой" зон карантина

Фото: из открытых источников

В Херсонской области количество больных COVID-19 продолжает стремительно расти в городе Херсон и в Великоолександровском районе.

Об этом во время брифинга 3 ноября сообщил первый заместитель председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, передает RegioNews.

По его словам, наиболее критической ситуация наблюдается в областном центре и Великоолександровском районе, в котором стремительно растет уровень заболеваемости.

За последние сутки в области зафиксировано 154 лабораторно подтвержденных случая на COVID-19 и 11 летальных случаев. Всего в области 4424 лабораторно подтвержденных случая заболевания на коронавирус: 1869 человек побороли недуг, 101 человек умер", - рассказал заместитель председателя ОГА.

Он также добавил, что в области в оранжевую зону входят города Херсон, а также Белозерский, Великоалександровский, Высокопольский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский районы. Остальные города входят в "желтую" зону эпидемической опасности.

Напомним, в Украине с понедельника могут ввести жесткий карантин - СМИ.