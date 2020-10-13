Зеленский нарушил карантин во время украинско-польского бизнес-форума в Одессе

Численность людей на массовом мероприятии превышала допустимую норму

Численность людей на массовом мероприятии превышала допустимую норму

Фото: Pavlovsky News

На украинско-польском бизнес-форуме, который проходил при участии президентов Украины и Польши, нарушили правила карантина.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на Pavlovsky News.

Как известно, Одесчина входит в "оранжевую" зону, а значит массовые мероприятия должны проводиться с ограничениями: на каждого человека по 20 кв. метров площади.

Площадь самого большого конференц-зала в Odessa premiere hotel, где проходил форум с участием Владимира Зеленского и Анджея Дуды, составляет 360 кв.м. Простая арифметика указывает на то, что численность участников форума не может превышать 18 человек.

Как указывают фото мероприятия, людей было не менее 40.

С вопросом о возможном нарушении карантина журналист Pavlovsky News обратился непосредственно к Владимиру Зеленскому.

Президент заявил, что все были в масках и соблюдали дистанцию, а скопление людей было как раз в том месте, где ему задавали вопрос.

Нарушил ли Владимир Зеленский карантин во время украинско-польского бизнес форума? Как известно, Одесчина входит в "... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Напомним, что 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

19 июня суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницкому, поскольку президент является неприкосновенным лицом.