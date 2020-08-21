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21 августа 2020, 10:42 8

Минздрав открывает больницы второй волны и меняет стратегию госпитализации пациентов с COVID-19

21 августа 2020, 10:42 8
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В министерстве приняли решение объединить больницы первой и второй волны
В министерстве приняли решение объединить больницы первой и второй волны
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что открывает больницы второй волны и объединяет их с больницами первой из-за увеличившегося роста заболеваемости в Украине.

Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил на на брифинге 21 августа.

Я дал поручения объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны... Большое количество больных фиксируется по всей стране",- сказал министр.

В Минздраве также пересмотрят критерии госпитализации больных коронавирусом. В случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных.

Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - сказала на брифинге доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По ее словам, в стране госпитализируют пациентов со средним и тяжелым течением болезни, "этим наша страна отличается от западных стран, где госпитализировали только тяжелых больных".

Напомним, 20 августа заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

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