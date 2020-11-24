Из Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили более 60% средств

На мероприятия в сфере здравоохранения потратили 7,8 млрд грн грн из предусмотренных 18,5 млрд

На мероприятия в сфере здравоохранения потратили 7,8 млрд грн грн из предусмотренных 18,5 млрд

Фото: из открытых источников

По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает RegioNews.

В частности, на мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн:

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн;

на строительство и ремонт приемных отделений направили 1,7 млрд грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн;

местным бюджетам перечислили субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн с 1,5 млрд грн;

на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовали 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%;

на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн;

на мероприятия по соцзащите направили 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн.

В Министерстве финансов добавили, что 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, а Фонду социального страхования - 1,7 млрд грн.

Еще 0,8 млрд грн использовали на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй групп плательщиков единого налога.

На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. На осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%", - говорится в сообщении.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий с COVID-фонда использовали 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

На обеспечение правопорядка использовали 2,5 млрд грн с 2,7 млрд грн или 92%.

Кроме того, на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн грн. Из них сейчас использовано 324 млн грн или 50%.

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