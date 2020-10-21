В Киеве составили 400 протоколов за нарушение карантина общественными заведениями

Всего было проведено около 2 тысяч проверок объектов хозяйствования

Всего было проведено около 2 тысяч проверок объектов хозяйствования

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За последние три месяца Госпотребслужба Киева составила около 400 административных протоколов за нарушение карантинных норм по итогам проверок объектов хозяйствования. Всего было проведено около 2 тысяч таких проверок.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, инспекции проводятся в первую очередь на объектах с высоким уровнем риска распространения вируса.

"Это сегодня общеобразовательные учреждения, общежития, рынки. Затем идут рестораны, службы быта", - сказал Рубан.

Также проверки проводятся в связи с жалобами граждан. Для этого в Киеве создано 10 мобильных групп в каждом районе.

"Госпотребслужба проверила за последние три месяца около 2 тысяч объектов, составлено около 400 протоколов. Большая часть зашла в суд, учитывая все доказательства, которые мы предоставляем суда", - добавил Рубан.

Напомним, в Украине могут увеличить штрафы для предпринимателей за нарушения карантина.