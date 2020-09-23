У еще одного нардепа диагностировали коронавирус

Речь идет об Иване Чайковском

Речь идет об Иване Чайковском

Народный избранник от депутатской группы "За будущее" Иван Чайковский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, он планирует продолжить работать, но дистанционно.

"Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле является гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно — у меня диагностирован Ковид-19. Берегите себя и своих близких!", — написал он.

Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле является гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3... Опубликовано Иваном Чайківським Середа 23 сентября 2020 г.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирусную инфекцию подхватил народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский.