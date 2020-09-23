У еще одного нардепа диагностировали коронавирус
Народный избранник от депутатской группы "За будущее" Иван Чайковский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Как сообщает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, он планирует продолжить работать, но дистанционно.
"Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле является гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно — у меня диагностирован Ковид-19. Берегите себя и своих близких!", — написал он.
Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле является гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3...Опубликовано Иваном Чайківським Середа 23 сентября 2020 г.
Напомним, накануне стало известно, что коронавирусную инфекцию подхватил народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский.