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23 сентября 2020, 16:35 2

У еще одного нардепа диагностировали коронавирус

23 сентября 2020, 16:35 2
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Речь идет об Иване Чайковском
Речь идет об Иване Чайковском
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Народный избранник от депутатской группы "За будущее" Иван Чайковский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, он планирует продолжить работать, но дистанционно.

"Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле является гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно — у меня диагностирован Ковид-19. Берегите себя и своих близких!", — написал он.

Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле является гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3...

Опубликовано Иваном Чайківським Середа 23 сентября 2020 г.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирусную инфекцию подхватил народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский.

коронавирус нардеп болезнь парламент Верховная Рада
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