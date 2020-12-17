10:36  17 декабря
Вместо Кернеса функции мэра Харькова сможет исполнять секретарь горсовета - ОПОРА
09:24  17 декабря
Главой РГА на Житомирщине назначили бывшего следователя
13:01  17 декабря
Закарпатская обларада приняла бюджет на 2021 год
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2020, 10:41 5

Еще более 300 украинских правоохранителей заболели коронавирусом

17 декабря 2020, 10:41 5
Читайте також українською мовою
От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД
От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 за минувшие сутки выросла на 315 случаев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, отмечается, что от начала пандемии COVID-19 обнаружили в 26 984 правоохранителей МВД, выздоровел – 26 049 человек, умерло от коронавирусной болезни – 86.

"Сегодня, 17 декабря, зафиксировано 315 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД. Наибольшее количество больных – в Запорожской и Черниговской областях, а также в г. Киеве", - подчеркнули в МВД.

Напомним, в Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили в 12 047 человек, зафиксировано 252 летальных случая, были госпитализированы 2 997 человек, 12 939 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус Украина карантин полиция правоохранители
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »