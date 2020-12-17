Еще более 300 украинских правоохранителей заболели коронавирусом

От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД

От начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД

Фото: Нацполиция

Количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 за минувшие сутки выросла на 315 случаев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, отмечается, что от начала пандемии COVID-19 обнаружили в 26 984 правоохранителей МВД, выздоровел – 26 049 человек, умерло от коронавирусной болезни – 86.

"Сегодня, 17 декабря, зафиксировано 315 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД. Наибольшее количество больных – в Запорожской и Черниговской областях, а также в г. Киеве", - подчеркнули в МВД.

Напомним, в Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили в 12 047 человек, зафиксировано 252 летальных случая, были госпитализированы 2 997 человек, 12 939 пациентов выздоровели.

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