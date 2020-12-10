В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых больных COVID-19

За прошедшие сутки госпитализировали 2993 человека

За прошедшие сутки госпитализировали 2993 человека

Фото: из открытых источников

В Украине за 9 декабря подтвердили 13 371 новый случай болезни COVID-19, зафиксировано 266 летальных случаев, 13 903 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

13 371 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020 года. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, за сутки было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 858 714 человек;

выздоровели - 465 021 человек;

летальных исходов - 14 470;

проведения ПЦР-тестов - 4917780.

Напомним, что 8 декабря в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса.

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