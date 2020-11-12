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12 ноября 2020, 17:31 3

В Минздраве сказали, будут ли закрывать церкви на карантин

12 ноября 2020, 17:31 3
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В ведомстве считают, что введенные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми
В ведомстве считают, что введенные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми
Фото: Минздрав
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В Украине усиленный карантин коснется и церквей, поскольку, внедряя новые ограничения, власть ориентируется на количество заболевших.

Как передает RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" сказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Вопрос справедливости — самое главное. Я довольно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях сообщение "Эпицентра". Я считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничений должны быть одинаковыми. Это касается и церквей", — заявил министр.

По его словам, внедряя новые ограничения, власть ориентируется на количество заболевших.

"Если такие меры сдерживают рост, никто не будет держать людей в дополнительных ограничительных мерах, если не будет необходимости. Сейчас мы планируем на три недели, и будем смотреть на динамику", — подчеркнул он.

Степанов отметил, что после первых выходных нельзя будет сказать, как они сработали, нужно, чтобы прошло немного времени".

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

коронавирус Украина карантин Минздрав церковь
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