Мэр Франковска заявил, что в городе напряженная ситуация с коронавирусом

Сейчас в городе хватает коек для больных COVID-19

Сейчас в городе хватает коек для больных COVID-19

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В больницах Ивано-Франковска сейчас еще есть места для больных COVID-19, но ситуация "достаточно напряженная".

Как передает RegioNews, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью НВ.

"В принципе, ситуация достаточно напряженная, потому что 15 человек в двух реанимациях и пациенты есть, но мы имеем еще 17 реанимационных коек, а также около 250 (в обычных — ред.) коек, которые мы можем привлечь, так что в какой катастрофической ситуации нет ", — сказал он.

Марцинкив отметил, что уже месяц держится плюс-минус одна и та же цифра, люди выходят, попадают в больницы". Относительно школ, то власти города ранее приняли решение — "не учились три недели, так как город был в" красной "зоне".

Говоря о взаимопонимании с центральной властью в отношении карантинных ограничений, мэр сказал: "Должно быть партнерство. Но нас очень удивляет, когда решения принимаются таким приказным способом, никто не советуется, и мы просто узнаем о решении из интернета. Это неправильно".

Он считает, что "надо все-таки хотя бы с крупными областными центрами советоваться перед принятием того или иного решения".

"Если бы посоветовались, возможно, тех "ляпов" и того противостояния не было бы, поэтому для нас это важно", — сказал Марцинкив.

Напомним, ранее стало известно, в каких регионах больше всего заполнены больничные кровати.