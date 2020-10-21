Мэр Франковска заявил, что в городе напряженная ситуация с коронавирусом
В больницах Ивано-Франковска сейчас еще есть места для больных COVID-19, но ситуация "достаточно напряженная".
Как передает RegioNews, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью НВ.
"В принципе, ситуация достаточно напряженная, потому что 15 человек в двух реанимациях и пациенты есть, но мы имеем еще 17 реанимационных коек, а также около 250 (в обычных — ред.) коек, которые мы можем привлечь, так что в какой катастрофической ситуации нет ", — сказал он.
Марцинкив отметил, что уже месяц держится плюс-минус одна и та же цифра, люди выходят, попадают в больницы". Относительно школ, то власти города ранее приняли решение — "не учились три недели, так как город был в" красной "зоне".
Говоря о взаимопонимании с центральной властью в отношении карантинных ограничений, мэр сказал: "Должно быть партнерство. Но нас очень удивляет, когда решения принимаются таким приказным способом, никто не советуется, и мы просто узнаем о решении из интернета. Это неправильно".
Он считает, что "надо все-таки хотя бы с крупными областными центрами советоваться перед принятием того или иного решения".
"Если бы посоветовались, возможно, тех "ляпов" и того противостояния не было бы, поэтому для нас это важно", — сказал Марцинкив.
Напомним, ранее стало известно, в каких регионах больше всего заполнены больничные кровати.