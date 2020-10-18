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18 октября 2020, 14:59

Летальность от COVID-19 в Украине составляет около 2% - Ляшко

18 октября 2020, 14:59
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Фото: liga.net
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от Covid-19 составляет около 2%.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.

Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей относительно подсчета летальных случаев... Мы говорим о количестве летальных случаев, которые зафиксированы ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него диагностировали коронавирусную болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше чем 2%", - рассказал главный санврач.

По словам Ляшко, по официальным данным, смертность от COVID-19 в Украине в последние месяцы является одной из самых низких в мире.

Кроме того чиновник напомнил, что в марте в Украине летальность составила 5,1%, на начало апреля - 3%, а на апреля - 2,5%. С тех пор этот процент преимущественно уменьшался, хотя в начале июня снова поднимался до 3%.

При этом центр данных о коронавирус Института Джонза Гопкинза в США, являющимся ведущей институцией в мире по сбору статистики по Covid-19, еще в начале этой недели приводил для Украины уровень летальности в 1,9%.

Напомним, в Украине количество заболевших коронавирусом подбирается к 300 тысячам.

коронавирус Украина COVID-19 Виктор Ляшко Смертность
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