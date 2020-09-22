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22 сентября 2020, 17:01 1

Коронавирусом заразился еще один "слуга народа"

22 сентября 2020, 17:01 1
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Речь идет об Анатолии Драбовском
Речь идет об Анатолии Драбовском
Фото из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"COVID-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, Слуга народа", - написал он.

Известно, что Драбовський был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа” по избирательному округу №12 (Винницкая область). Он является членом одноименной фракции, а также членом Комитета по вопросам бюджета.

Ранее сообщалось, что Рада не будет прекращать работу через коронавирус у депутатов.

коронавирус Слуга народа болезнь парламент Европейская солидарность
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