Коронавирусом заразился еще один "слуга народа"
Речь идет об Анатолии Драбовском
Речь идет об Анатолии Драбовском
Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский подхватил коронавирусную инфекцию.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
"COVID-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, Слуга народа", - написал он.
Известно, что Драбовський был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа” по избирательному округу №12 (Винницкая область). Он является членом одноименной фракции, а также членом Комитета по вопросам бюджета.
Ранее сообщалось, что Рада не будет прекращать работу через коронавирус у депутатов.
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