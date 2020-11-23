В Украине за сутки выявили почти 11 тысяч новых больных COVID-19

Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях

Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили у 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случая, 1165 человек были госпитализированы, 4143 пациента выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова. 10 945 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников", - сообщил Степанов. Известно, что за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 635 689 человек;

выздоровели - 291 060 человек;

летальных исходов - 11 075;

проведения ПЦР-тестов - 4 243 600. Напомним, вчера в Украине было зафиксировано свыше 624 тысяч случаев COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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