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24 декабря 2020, 15:58 271

В Минздраве сказали, когда вакцины от COVID-19 станут более доступными

24 декабря 2020, 15:58 271
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Сейчас производство вакцин ограничено
Сейчас производство вакцин ограничено
Фото: Минздрав
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Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что вакцины от коронавируса станут более доступными во втором квартале 2021 года. Сейчас производство вакцин ограничено.

Об этом министр заявил в интервью украинским журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, сейчас в мире существует ажиотаж относительно вакцин против COVID-19.

"Количество компаний, которые завершают третью стадию (испытаний, - ред.), будут добавляться в течение первого квартала до компаний производителей вакцин. Ожидаем, что к 2021 году в начале второго квартала доступность вакцин очень сильно возрастет", - отметил Степанов.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина карантин министр
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