В Минздраве сказали, когда вакцины от COVID-19 станут более доступными
Сейчас производство вакцин ограничено
Сейчас производство вакцин ограничено
Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что вакцины от коронавируса станут более доступными во втором квартале 2021 года. Сейчас производство вакцин ограничено.
Об этом министр заявил в интервью украинским журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, сейчас в мире существует ажиотаж относительно вакцин против COVID-19.
"Количество компаний, которые завершают третью стадию (испытаний, - ред.), будут добавляться в течение первого квартала до компаний производителей вакцин. Ожидаем, что к 2021 году в начале второго квартала доступность вакцин очень сильно возрастет", - отметил Степанов.
Напомним, ранее Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса.
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