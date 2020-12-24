В Минздраве сказали, когда вакцины от COVID-19 станут более доступными

Сейчас производство вакцин ограничено

Сейчас производство вакцин ограничено

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что вакцины от коронавируса станут более доступными во втором квартале 2021 года. Сейчас производство вакцин ограничено.

Об этом министр заявил в интервью украинским журналистам, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, сейчас в мире существует ажиотаж относительно вакцин против COVID-19.

"Количество компаний, которые завершают третью стадию (испытаний, - ред.), будут добавляться в течение первого квартала до компаний производителей вакцин. Ожидаем, что к 2021 году в начале второго квартала доступность вакцин очень сильно возрастет", - отметил Степанов.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса.