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07 сентября 2020, 16:39 4

В Черновцах родители пикетировали ОГА с требованием открыть школы

07 сентября 2020, 16:39 4
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Также они хотят, чтобы власти отменили дистанционное обучение
Также они хотят, чтобы власти отменили дистанционное обучение
Фото: УНИАН
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В Черновцах, которые оказались в "красной" зоне карантина, состоялась акция протеста родителей с требованием отменить дистанционное обучение и открыть школы для посещения.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что около 100 жителей Черновцов и соседних общин собрались под стенами ОГА с плакатами "Мы - за очное обучение".

По мнению пикетчиков, школы нужно открыть, потому что "дети должны нормально учиться", а также по той причине, что "не каждый имеет гаджеты и интернет".

Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения они не могут уйти из дома, в частности, на работу.

Они подписались под обращением к председателю ОГА с требованием отменить ограничения на обучение школьников.

Напомним, по состоянию на 7 сентября в Черновицкой области зафиксировано более 11 тысяч случаев коронавируса, из них 301 человек умер.

Читайте также: "Красные" Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы: в Украине обновили зоны карантина.

коронавирус карантин протест митинг Черновецкая ОДА красная зона
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