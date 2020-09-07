В Черновцах родители пикетировали ОГА с требованием открыть школы

Также они хотят, чтобы власти отменили дистанционное обучение

Также они хотят, чтобы власти отменили дистанционное обучение

Фото: УНИАН

В Черновцах, которые оказались в "красной" зоне карантина, состоялась акция протеста родителей с требованием отменить дистанционное обучение и открыть школы для посещения.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что около 100 жителей Черновцов и соседних общин собрались под стенами ОГА с плакатами "Мы - за очное обучение".

По мнению пикетчиков, школы нужно открыть, потому что "дети должны нормально учиться", а также по той причине, что "не каждый имеет гаджеты и интернет".

Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения они не могут уйти из дома, в частности, на работу.

Они подписались под обращением к председателю ОГА с требованием отменить ограничения на обучение школьников.

Напомним, по состоянию на 7 сентября в Черновицкой области зафиксировано более 11 тысяч случаев коронавируса, из них 301 человек умер.

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