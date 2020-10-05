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Суточный показатель COVID-19 в Украине упал: заразились 3774 человека
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05 октября 2020, 10:01 1

Суточный показатель COVID-19 в Украине упал: заразились 3774 человека

05 октября 2020, 10:01 1
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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, в Харьковской, Сумской и Донецкой областях
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, в Харьковской, Сумской и Донецкой областях
pixabay.com
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В Украине за прошедшие сутки обнаружили 3 774 инфицированных, зафиксировано 33 летальных случая, 1145 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской области - 446, в Сумской области - 282, в Донецкой области - 226, в Днепропетровской области - 203.

В Киеве коронавирус диагностировали у 286 человек за сутки, а в Киевской области - 166 случаев.

Известно, что за все время пандемии в Украине заболело 230 233 человека, из них 101 252 выздоровели, летальных исходов - 4430.

Напомним, вчера коронавирус обнаружили у 4140 человек.

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