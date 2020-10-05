Суточный показатель COVID-19 в Украине упал: заразились 3774 человека
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, в Харьковской, Сумской и Донецкой областях
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, в Харьковской, Сумской и Донецкой областях
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 3 774 инфицированных, зафиксировано 33 летальных случая, 1145 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской области - 446, в Сумской области - 282, в Донецкой области - 226, в Днепропетровской области - 203.
В Киеве коронавирус диагностировали у 286 человек за сутки, а в Киевской области - 166 случаев.
Известно, что за все время пандемии в Украине заболело 230 233 человека, из них 101 252 выздоровели, летальных исходов - 4430.
Напомним, вчера коронавирус обнаружили у 4140 человек.
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