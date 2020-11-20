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20 ноября 2020, 10:50 178

"Миллиард тебе, миллиард мне”: появились стикеры с Тимошенко и Голиком о хищении COVID-фонда

20 ноября 2020, 10:50 178
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Коррупцию окружения Зеленского на строительстве дорог высмеяли в стикерах для мессенджера Telegram
Коррупцию окружения Зеленского на строительстве дорог высмеяли в стикерах для мессенджера Telegram
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По мотивам коррупционного скандала вокруг разворовывания людьми из окружения президента Владимира Зеленского средств, выделенных из COVID-фонда на программу “Большая стройка”, появились саркастические Telegram-стикеры

Их разработал Telegram-канал "ТрансМиссия”, передает RegioNews.

Автор канала рассказал, что написал много постов о "распиле” на "Большом строительстве”, в частности, про "схематоз” заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко, его советника Юрия Голика и председателя "Укравтодора” Александра Кубракова.

И мне приятно, что Вы так внимательно следили за этими моими лонгридами. Поэтому, у меня для Вас сюрприз - стикерпак про "схематоз" этой троицы! Пользуйтесь и веселитесь", - говорится в сообщении.

Добавить набор стикеров о "Большом крадівництве” можно по ссылке: https://t.me/addstickers/bigRaspil

Напомним, президентская программа "Большая стройка", несмотря на ее глобальный замысел обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятники коррупции. Откровение уже экс советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о краже из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, ответственных за программу.

Читайте также: Чернышов де-факто стал главным бенефициаром "Большого строительства", - эксперт.

коронавирус Владимир Зеленский воровство Схемы фонд коррупция Укравтодор большая стройка
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