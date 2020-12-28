Власти хотят создать в Киеве центр хранения COVID-вакцин: что известно
В Украине работают над логистической сетью для распространения вакцин от коронавируса после того, как их доставят в страну. В частности, планируется создание центра хранения вакцин в Киеве.
Об этом сообщил председатель парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Национальный центр хранения, по словам нардепа, будет создано или непосредственно в Киеве, или вблизи международного аэропорта "Борисполь". Центр будет оборудован холодильниками, способными одновременно хранить сотни тысяч доз вакцины.
"Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", - рассказал он.
Радуцкий добавил, что из центра хранения вакцины пунктов прививки в регионах транспортировать логистическая компания в специальных термобоксах. В регионах, как ожидается, вакцина сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании при температуре +2...+8 градусов.
Украина привлечет частные логистические компании до транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 в...Posted by Михаил Радуцкий on Monday, December 28, 2020
Напомним, ранее Радуцкий рассказал, как Украина может ускорить получение вакцины от коронавируса.