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28 сентября 2020, 12:53 6

В заместительницы председателя Житомирской ОГА подтвердили COVID-19

28 сентября 2020, 12:53 6
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Она находится на стационарном лечении
Она находится на стационарном лечении
Фото: Житомирская ОГА
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В заместительницы председателя Житомирской областной государственной администрации Веры Роговой подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, сейчас чиновница находится на стационарном лечении, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Бунечко добавил, что сегодня, 28 сентября все контактные лица прошли ПЦР-тестирование.

Результаты будут сегодня, и тогда мы уже будем дальше выстраивать работу руководства областной государственной администрации и подразделений, которые непосредственно курирует Вера Борисовна. Поэтому желаю ей скорейшего выздоровления и хочу призвать всех: берегите себя", - сказал Виталий Бунечко.

Напомним, в Украине уже более 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2671 человека.

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