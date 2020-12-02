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02 декабря 2020, 10:41 9

Люди боятся: Степанов объяснил, почему украинцы не проходят обследования

02 декабря 2020, 10:41 9
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Они очень сильно боятся получить диагноз и затем получить чек за лечение, считает министр
Они очень сильно боятся получить диагноз и затем получить чек за лечение, считает министр
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что из-за недофинансирования медицинской системы пациенты покупают лекарства за свой счет, поэтому они реже обращаются в учреждения здравоохранения.

Как передает RegioNews, об этом Степанов рассказал во время брифинга.

Почему не идут обследоваться? Потому что они очень сильно боятся получить диагноз и затем получить чек за лечение - сколько будет стоить им лечения. И потом иногда при тяжелых заболеваниях (такие как онкологические) начинать продавать все, что у них есть, чтобы просто выздороветь, чтобы просто жить", - сообщил министр.

Он добавил, что базовая вещь любой страны - надлежащее финансирование системы охраны здоровья. "Министерство здравоохранения разработало такой расчет. Мы посчитали все до гривны. Там нет роскоши, там нет излишков. Там есть минимальная потребность, которая необходима для финансирования медицины".

Это нужно для того, чтобы когда люди ехали в больницу - они не думали, за что купить лекарства и что делать, если лекарства купить не за что. По нашим расчетам эта сумма составляет 296 млрд грн. Это то, что мы подали в своем бюджетном запросе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему не поддержал проект бюджета на 2021 год.

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