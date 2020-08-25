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25 августа 2020, 14:26 12

Два депутата Верховной рады Украины заболели на коронавирус - Разумков

25 августа 2020, 14:26 12
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Он не уточнил фамилии инфицированных
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что из-за заболевания двух нардепов на коронавирус доступ журналистов в кулуары будет ограничен.

Об этом он сказал во время брифинга после внеочередного заседания парламента, передает RegioNews.

На сколько мне известно, - два (болеют, - ред.)", - отметил спикер парламента.

Председатель ВР отметил, что по этой причине журналистам вновь ограничат доступ в кулуары.

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", которое регулирует работу представителей СМИ в здании парламента.

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