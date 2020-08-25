Два депутата Верховной рады Украины заболели на коронавирус - Разумков
Он не уточнил фамилии инфицированных
Он не уточнил фамилии инфицированных
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что из-за заболевания двух нардепов на коронавирус доступ журналистов в кулуары будет ограничен.
Об этом он сказал во время брифинга после внеочередного заседания парламента, передает RegioNews.
На сколько мне известно, - два (болеют, - ред.)", - отметил спикер парламента.
Председатель ВР отметил, что по этой причине журналистам вновь ограничат доступ в кулуары.
Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", которое регулирует работу представителей СМИ в здании парламента.
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