10:29  06 декабря
В Украине зафиксировали более 11,5 тысяч новых больных COVID-19
14:34  06 декабря
Выборы в Кривом Роге: наблюдатели зафиксировали 60 нарушений
15:43  06 декабря
Зеленский поехал на Донбасс для встречи с военнослужащими
UA | RU
UA | RU
06 декабря 2020, 15:11 32

Жесткий карантин: местные власти поддерживают ужесточение ограничений в январе - Шмыгаль

06 декабря 2020, 15:11 32
Читайте також українською мовою
Сейчас идут консультации по списку ограничений с мэрами городов и главами ОГА
Сейчас идут консультации по списку ограничений с мэрами городов и главами ОГА
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С учетом динамики заболеваемости в январе придется вводить более жесткие карантинные меры. Так, на заседании Кабинета министров Украины, 9 декабря, будет определен полный список ограничений, которые будут введены при переходе на ужесточенный карантин.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

По словам премьера, местные власти поддерживают запрет или ограничение деятельности:

  • праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%;
  • музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%;
  • праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.

В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), отметил Шмыгаль.

Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - отмечает он.

Как заявляет премьер, в декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" в стране удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему.

На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - написал Шмыгаль.

Напомним, 25 ноября Кабмин провел опрос среди мэров городов по поводу карантина.

Кабмин карантин заседание Денис Шмыгаль ОГА локдаун
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »