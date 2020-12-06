Жесткий карантин: местные власти поддерживают ужесточение ограничений в январе - Шмыгаль

Сейчас идут консультации по списку ограничений с мэрами городов и главами ОГА

Сейчас идут консультации по списку ограничений с мэрами городов и главами ОГА

Фото: из открытых источников

С учетом динамики заболеваемости в январе придется вводить более жесткие карантинные меры. Так, на заседании Кабинета министров Украины, 9 декабря, будет определен полный список ограничений, которые будут введены при переходе на ужесточенный карантин.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

По словам премьера, местные власти поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.

В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), отметил Шмыгаль.

Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - отмечает он.

Как заявляет премьер, в декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" в стране удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему.

На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - написал Шмыгаль.

Напомним, 25 ноября Кабмин провел опрос среди мэров городов по поводу карантина.