Председатель Сумской ОГА Василий Хома пошел на самоизоляцию

Он самоизолировался, поскольку контактировал с больным COVID-19

Он самоизолировался, поскольку контактировал с больным COVID-19

Фото: из открытых источников

Председатель Сумской областной государственной администрации Василий Хома пошел на самоизоляцию, поскольку общался с человеком, у которого на днях подтвердили COVID-19.

Об этом сообщил председатель Сумского областного совета Виктор Федорченко в начале сессии 11 декабря, передает RegioNews.

В работе нашей сессии должен был принять участие глава облгосадминистрации, но в связи с тем, что он находится на самоизоляции, он не будет присутствовать на нашей сессии", - сказал председатель облсовета.

Как сообщают местные СМИ, эту информацию также подтвердили в Сумской ОГА.

У Василия Васильевича было общение с человеком, у которого вчера поздно вечером было подтверждено заболевание COVID-19. Поэтому решено, что до получения головой результатов теста, он будет находиться на самоизоляции", - сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Напомним, главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

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Хома Василий. Председатель Сумской областной государственной администрации. Досье