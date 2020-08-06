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06 августа 2020, 13:50 5

В ВСУ обнаружили 34 новых случая COVID-19 за сутки

06 августа 2020, 13:50 5
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В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 265 человек
В целом в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 265 человек
Фото: flickr
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За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 34 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба командование Медицинских Сил ВСУ, передает RegioNews.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ”– 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Одесская городская инфекционная больница – 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на утро 6 августа в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 265 человек.

Всего за время пандемии выздоровел – 661 человек, летальных исходов – 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 162 человека", – говорится в сообщении.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 25 человек ( Киевская область – 3 военнослужащие и 2 работника ВСУ, Львовская область 14 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Николаевская область – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легком течение заболевания.

Напомним, В Минздраве назвали регионы с наихудшей динамикой распространения коронавируса.

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