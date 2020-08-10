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10 августа 2020, 13:29 9

В Минздраве назвали регионы с самой высокой смертностью от коронавируса

10 августа 2020, 13:29 9
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В целом летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,3%
В целом летальность от COVID-19 в Украине составляет 2,3%
Фото: flickr
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Самый высокий показатель смертности от коронавирусной болезни зафиксирован в Кировоградской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает RegioNews.

Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,6%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

Всего в Украине по состоянию на 10 августа на COVID-19 болеют 35 676 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (308,8), Ивано-Франковской (251,8) и Закарпатской (246) областях.

На стационарном лечении находятся 5255 человек, из них 127 человек подключены к аппарату ИВЛ", - добавили в Центре общественного здоровья.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.

коронавирус Украина Минздрав регионы Смертность
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