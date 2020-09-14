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14 сентября 2020, 11:48 10

За прошедшую неделю в больницы с COVID-19 попали почти 3 тыс. украинцев

14 сентября 2020, 11:48 10
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Количество больных с тяжелым течением болезни продолжает расти
Фото: flickr
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На прошлой неделе в Украине госпитализировали почти три тысячи больных, у которых обнаружили коронавирусное заболевание.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

За прошедшую неделю были госпитализированы с COVID-19 2920 человек, что на 100 человек больше, чем на позапрошлой неделе, когда были госпитализированы 2830 человек", - сказал он.

Степанов добавил, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 ежедневно растет, и призвал граждан соблюдать правила безопасности.

Напомним, больницы в семи регионах Украины переполнены более чем на 50% больными COVID-19, больные коронавирусной инфекцией продолжают поступать.

В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса, больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях.

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коронавирус госпитализация Минздрав больницы брифинг Максим Степанов
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