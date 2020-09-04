"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе

Город попал в "красную" зону распространения коронавируса

Город попал в "красную" зону распространения коронавируса

Фото: flickr

С понедельника, 7 сентября, поезда дальнего следования временно не будут останавливаться в Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Решение было принято на основании норм постановления Кабмина и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, с железнодорожного вокзала Тернополя не будут будут продаваться билеты на следующие поезда:

№21 / 22 Харьков - Трускавец;

№12 / 11 Одесса - Львов;

№81 / 82 Киев - Ужгород;

№49 / 50 Киев - Трускавец;

№136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы

№108 / 107 Одесса - Ужгород;

№110 / 109 Львов - Херсон;

№41 / 42 Днепр - Трускавец;

№715 / 716 Киев - Львов.

Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт "Укрзализныци" и получить 100% возмещение их стоимости", - сообщили в пресс-службе.

В компании также добавили, что с 00:01 7 сентября возобновляется посадка и высадка пассажиров на станциях Острог и Радивилов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на карантинные зоны с 7 сентября. В "красную" зону будут отнесены города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области.

Позже стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. На это решение также отреагировали в полиции.