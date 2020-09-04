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"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе
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04 сентября 2020, 17:59 2

"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе

04 сентября 2020, 17:59 2
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Фото: flickr
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С понедельника, 7 сентября, поезда дальнего следования временно не будут останавливаться в Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Решение было принято на основании норм постановления Кабмина и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, с железнодорожного вокзала Тернополя не будут будут продаваться билеты на следующие поезда:

  • №21 / 22 Харьков - Трускавец;
  • №12 / 11 Одесса - Львов;
  • №81 / 82 Киев - Ужгород;
  • №49 / 50 Киев - Трускавец;
  • №136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • №108 / 107 Одесса - Ужгород;
  • №110 / 109 Львов - Херсон;
  • №41 / 42 Днепр - Трускавец;
  • №715 / 716 Киев - Львов.

Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт "Укрзализныци" и получить 100% возмещение их стоимости", - сообщили в пресс-службе.

В компании также добавили, что с 00:01 7 сентября возобновляется посадка и высадка пассажиров на станциях Острог и Радивилов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на карантинные зоны с 7 сентября. В "красную" зону будут отнесены города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области.

Позже стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. На это решение также отреагировали в полиции.

коронавирус карантин Укрзализныця поезд Тернополь красная зона
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