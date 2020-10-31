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31 октября 2020, 14:53 2

В Украине пациентами с COVID-19 заняты 67,2% больничных коек, - Минздрав

31 октября 2020, 14:53 2
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Во всех регионах превышен показатель заболеваемости
Во всех регионах превышен показатель заболеваемости
Фото: flickr
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В Украине по состоянию на 31 октября больничные койки заняты уже на 67,2%, не осталось ни одного региона, где этот показатель ниже 50%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Наихудшая ситуация с больничными койками в Одесской области, там заняты пациентами 87,4% мест, а также в Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

В Минздраве отмечают, что не осталось ни одного региона, где бы больничные койки были заполнены менее чем на 50%.

Самая лучшая ситуация в Тернопольской области, там больными с коронавирусом заняты 54,9% коек в больницах.

Также во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19, в среднем по Украине этот показатель составляет 246,4 при норме 40.

Хуже всего ситуация в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.

Напомним, в шести регионах заполненность коек больными COVID-19 уже более 70%.

Минздрав
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