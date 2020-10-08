Разумков заявил, что отдельного "коронавирусного" фонда в 2021 году не будет

В то же время на следующий год в госбюджете заложено 158,7 млрд грн на Министерство здравоохранения

В то же время на следующий год в госбюджете заложено 158,7 млрд грн на Министерство здравоохранения

Фото: Слуга народа / Facebook

Законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год не предусматривает направление средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Завтрак с 1+1", информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В соответствии с тем представлением, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета министров Украины, то отдельного ковидного фонда как такового не предполагается. Есть отдельные статьи на вакцинирование (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард – на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава", – отметил спикер.

Разумков добавил, что на следующий год в госбюджете заложено 158,7 млрд грн на Министерство здравоохранения.

По его убеждению, абсолютно корректным является подход, при котором "эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства", то есть как в целом для деятельности ведомства, так и для эффективной борьбы с различными болезнями, в том числе "с новым вызовом, которым является коронавирус".

По словам Разумкова, при создании отдельного ковидного фонда весной 2020 года власти исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

"В этом году мы создавали именно ковидний фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 миллиардов был сформирован именно такой фонд, Верховная Рада за него голосовала", – уточнил он.

В то же время спикер проинформировал, что на сегодня в парламенте прорабатывается "много предложений от народных депутатов, от профильного комитета" к проекту Госбюджета-2021, в том числе и в части расходов на отрасль здравоохранения Украины.

"Есть и критика, давайте будем откровенны. Все, что будет зависеть от нас как от ВР, постараемся исправить, подкорректировать, насколько это возможно, потому что мы тоже существуем в тех пределах, которые были доведены до Верховной Рады, мы не можем написать "плюс сто", "плюс двести", "плюс триста"", – добавил председатель ВР.

Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов.