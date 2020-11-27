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27 ноября 2020, 12:48 613

Карантин выходного дня не дал эффективного результата, - Рубан

27 ноября 2020, 12:48 613
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Фото: из открытых источников
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Карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

По словам чиновника, необходимо в ближайшее время ввести локдаун.

Также Рубан утверждает, что сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах тоже не целесообразно.

Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата относительно эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, в Минздраве заявили, что локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19.

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