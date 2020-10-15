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15 октября 2020, 09:06 4

Степанов назвал предварительную цену на вакцину от COVID-19

15 октября 2020, 09:06 4
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Окончательная цена пока еще не сформирована
Окончательная цена пока еще не сформирована
Фото: из открытых источников
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Стала известна предварительная цена на вакцину от коронавируса - она будет стоить 37 долларов. Однако, как отмечается, окончательная цена пока не сформирована.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам давали компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу. Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов... Это приблизительная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном счете, и существенно снижена”, - сказал Степанов.

По его словам, такую цену назвали компании из США и Китая.

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".

Позже Богуцкая публично извинилась перед своим коллегой Александром Качурой за оскорбление последнего из-за высказываний о закупке российской вакцины.

вакцина коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов
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