За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у еще более 300 сотрудников МВД
Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 23 297 правоохранителя МВД
Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 23 297 правоохранителя МВД
По состоянию на утро четверга, 3 декабря, лабораторно подтвердили 328 новых случаев COVID-19 среди работников МВД.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано в Запорожской области (+33), в Харьковской области (+22) и в г. Киеве (+41).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 23 297 правоохранителя МВД, выздоровело – 22 296, умерло - 70.
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 14 496 новых случаев COVID-19, было зафиксировано 243 летальных случая, госпитализировано 1739 человек.
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