В Сумах открывают больницу "второй волны" из-за роста больных COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в городе усложняется

Эпидемиологическая ситуация в городе усложняется

Фото: из открытых источников

Городской глава Сум Александр Лысенко заявил, что из-за увеличения количества случаев COVID-19 начинают принимать больных еще в одном медучреждении, а именно в городской клинической больнице № 5.

Об этом сообщил Лысенко в Facebook, передает RegioNews.

Опорными по коронавирусу в городе были определены детская клиническая больница Св. Зинаиды и областная инфекционная больница им. Зиновия Красовицкого. Последняя сейчас переполнена, поэтому возникла необходимость в открытии очередного медучреждения для лечения больных COVID-19", - отметил он.

По его словам, медучреждением "второй волны" выбрали городскую клиническую больницу №5.

Напомним, в Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19: за сутки - 1967 человек.

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