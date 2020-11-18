Новоизбранный мэр города в Одесской области заболел коронавирусом

Речь идет о мэре Черноморска Василия Гуляева

Речь идет о мэре Черноморска Василия Гуляева

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Об этом сам Гуляев рассказал в видеообращении, пишет RegioNews.

Гуляев сообщил, что с 18 ноября Черноморский исполком работает в дистанционном режиме, а сам он сделал два теста, один из которых оказался положительным. За это Гуляев отменил запланированный прием граждан.

Также мэр Черноморска призвал носить маски и соблюдать все противоэпидемические мероприятия безопасности.

При этом Гуляев выразил сомнение в эффективности введения карантина "выходного дня".

"Я, как мэр города, подписал письмо к премьер-министру, депутаты нового созыва Черноморской горсовета тоже это письмо подписывают и мы отправляем его к Кабмину премьер-министру. Мы хотим доказать, что карантин "выходного дня" по сути ничего не дает, - сказал Гуляев.

Мэр Черноморская выразил мнение, что правительство прислушается этой точки зрения, если мэры и горсоветы других городов также напишут такие письма.

Напомним, на днях новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса.