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11 сентября 2020, 13:52 7

Рада не будет прекращать работу из-за коронавируса у депутатов

11 сентября 2020, 13:52 7
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Часть комитетов сейчас работает в режиме видеоконференций
Часть комитетов сейчас работает в режиме видеоконференций
Фото: flickr
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Верховная Рада будет работать в обычном режиме в течении следующей пленарной недели несмотря на обнаружение COVID-19 в некоторых нардепов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Пленарное заседание будет. Действительно, у нас есть определенное количество депутатов, которые сейчас болеют или находятся на самоизоляции, но пока Верховная Рада планирует работать в обычном пленарном режиме", - сказала Кравчук.

По ее словам, часть комитетов сейчас работает в режиме видеоконференций из-за случаев заболевания среди работников аппарата и помощников.

Надреп добавила, что до завершения четвертой сессии Верховной Рады депутаты планируют принять во втором чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

Напомним, Шмыгаль сказал, когда в Раду поступит проект госбюджета, его планируется представить 15 сентября.

коронавирус карантин Слуга народа Верховная Рада комитет депутаты
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