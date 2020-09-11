Рада не будет прекращать работу из-за коронавируса у депутатов

Часть комитетов сейчас работает в режиме видеоконференций

Часть комитетов сейчас работает в режиме видеоконференций

Фото: flickr

Верховная Рада будет работать в обычном режиме в течении следующей пленарной недели несмотря на обнаружение COVID-19 в некоторых нардепов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Пленарное заседание будет. Действительно, у нас есть определенное количество депутатов, которые сейчас болеют или находятся на самоизоляции, но пока Верховная Рада планирует работать в обычном пленарном режиме", - сказала Кравчук.

По ее словам, часть комитетов сейчас работает в режиме видеоконференций из-за случаев заболевания среди работников аппарата и помощников.

Надреп добавила, что до завершения четвертой сессии Верховной Рады депутаты планируют принять во втором чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

Напомним, Шмыгаль сказал, когда в Раду поступит проект госбюджета, его планируется представить 15 сентября.