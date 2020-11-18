Украине не дали второй транш МВФ из-за растраты денег "ковидного фонда" на дороги - Уманский

МВФ согласился на "ковидный фонд" из-за позиции Уманского

МВФ согласился на "ковидный фонд" из-за позиции Уманского

Фото: из открытых источников

Экс-министр финансов и бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил, что Международный валютный фонд отказался предоставлять второй транш Украине из-за перераспределения денег "ковидного фонда" на строительство дорог.

Как передает RegioNews, об этом Уманский заявил в интервью "Стране".

По словам Уманского, ему, как автору идеи создания "ковидного фонда" во время работы на должности министра финансов, удалось договориться с МВФ на создание такого фонда, несмотря на отсутствие понимания, на что необходимо будет тратить деньги.

Я отправляю запрос медикам с вопросом, что им нужно. Они тогда сами не знали, что. Единственная заявка, которую я от них тогда получил, заняла полтора листика. И что мне эти полтора листика? Как мне это МВФ объяснить? Но мы как-то договорились. В МВФ согласились на ковидный фонд. А когда деньги из ковидного фонда пустили на "Укравтодор", в МВФ сказали: "Украине ни копейки больше не дадим", - заявил он.

Как отмечает Уманский, именно из-за этого МВФ заморозил второй транш Украине.

МВФ заморозил транш, потому что ковидный фонд потратили на дороги. Все кричат, что медицина в полном упадке, ничего нет, что делать, не знаем. А закон по бюджету достаточно тяжелая штука", - заявил он.

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.