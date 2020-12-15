Стало известно, в каких областях COVID-кровати заполнены больше всего

Всего введено 63 248 коек для COVID-19.

Всего введено 63 248 коек для COVID-19.

Фото: Рixabay

В шести областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты более чем на 50%. В среднем в стране заняты 44,3% коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Так, наиболее загруженными являются больницы Николаевской (66,1%), Черкасской (57,5%), Одесской (55,6%), Черниговской (53,9%), Херсонской (53,8%) и Львовской (53,4%) областей. В Киеве заняты 38,5% коек.

Всего введено 63 248 коек для COVID-19.

Также в Украине продолжается снижение динамики заболеваемости. По состоянию на 15 декабря в стране этот показатель на 100 тысяч населения составляет 430,5 при норме 40. Днем ранее он составил 450,4. Наихудшая ситуация в Черкасской области - 731,5. В Киеве динамика заболеваемости составляет 709,1.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных.