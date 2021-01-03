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03 января 2021, 17:19 9

Для приобретения российской вакцины от COVID нет рациональных оснований - "Медзакупки"

03 января 2021, 17:19 9
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До сих пор неизвестны результаты третьей фазы испытания вакцины
До сих пор неизвестны результаты третьей фазы испытания вакцины
Фото: из открытых источников
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В Государственном предприятии "Медицинские закупки" считают, что для приобретения российской вакцины "Спутник V" нет рациональных оснований. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов в Facebook.

Несколько слов о российской вакцине-новичке "Sputnik V"... Московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом с третьей фазы он до сих пор не вышел с обнародованным результатами", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, существует значительная конкуренция.

18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки... Сейчас для заказа российского продукта в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - отметил глава ГП.

Напомним, Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что он сомневается в возможности регистрации российской вакцины в Украине.

Впоследствии Ляшко исключил возможность регистрации и использования российской вакцины "Спутник V" в Украине.

вакцина закупки коронавирус болезнь украинцы РФ
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