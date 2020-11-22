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22 ноября 2020, 17:15 70

Глава Луганской ОГА Гайдай вылечился от COVID-19

22 ноября 2020, 17:15 70
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У Гайдая было поражено 30% легких
У Гайдая было поражено 30% легких
Фото из открытых источников
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Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выздоровел от коронавируса.

Об этом он заявил в видео обращении на свой странице в Facebook, пишет RegioNews.

Был определенное время на самоизоляции, лечился. Моя болезнь проходила средне – температура, слабость, ломота, пропало ощущение запахов. 30% поражения легких. Но, слава богу, побороли", – сказал Гайдай.


Завтра, 23 ноября, Гайдай выйдет на работу и начнет объезд больниц области, чтобы проверить, как осваивают бюджетные деньги, выделенные на борьбу с инфекцией.

Уже со следующей недели я буду объезжать все больницы области. Потому что мы получили деньги от государства, и передали их всем опорным больницам – это и на приобретение кислорода, на аппаратуру и пр. Также завершили сертификацию кислорода, который выпускает наш завод "Азот". Теперь нам полностью достаточно собственного кислорода, чтобы обеспечить больницы. Получаем также кислородные концентраторы, чтобы обеспечить самые-самые отдаленные наши уголки", – заявил Гайдай.

Posted by Сергей Гайдай on Sunday, November 22, 2020

Напомним, 22 ноября в Украине прибавилось еще свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19.

Луганская область ОГА Гайдай Сергей коронавирус выздоровление
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